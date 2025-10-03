Bénin – CEDEAO: Un partenariat renforcé autour du cinquantenaire de l’organisation

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongue, se sont entretenus à Cotonou sur les préparatifs des 50 ans de l’organisation régionale. Le mercredi 1er octobre 2025, la cité ministérielle de Cotonou a accueilli une audience entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola, et le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongue. La rencontre, à laquelle ont pris part des cadres du ministère, était consacrée à l’organisation du cinquantenaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Déjà lancées le 30 mai dernier à Cotonou, après la célébration officielle tenue le 28 mai 2025 à Abuja, les activités commémoratives se poursuivront au Bénin. Parmi les initiatives annoncées figure la création d’un « village du cinquantenaire » à Cotonou, prévu dès le 10 novembre prochain. Cet espace servira de cadre à des manifestations intellectuelles, culturelles et artistiques, ouvertes aux différentes communautés vivant dans le pays.

Lors de l’audience, Amadou Diongue a salué les avancées du Bénin en matière de politique culturelle et touristique, soulignant la place particulière qu’occupe le pays dans la mise en œuvre des politiques communautaires. Il a par ailleurs évoqué un projet d’exposition de tableaux réalisés par des élèves béninois, à l’issue d’une formation en arts plastiques initiée par la CEDEAO en mars dernier. Cette démarche vise à encourager les vocations artistiques et à renforcer l’intégration régionale.

Pour sa part, le ministre Abimbola a réitéré la disponibilité du gouvernement à accompagner l’événement, en fonction des moyens disponibles. Les deux personnalités ont également mis en valeur l’initiative des classes culturelles, qui permettent de révéler de jeunes talents et de donner une dimension concrète aux idéaux d’intégration défendus par la CEDEAO.