Bénin : compte rendu du conseil des ministres du 1er Octobre 2025

Edouard OUIN-OURO

Photo : Présidence Bénin

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 01 octobre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises : 

I- Communications

Contractualisation pour la réalisation de quatre Systèmes d’approvisionnement en Eau potable multi-Villages dans les départements du Zou, de l’Ouémé et du Plateau.

Les ouvrages à construire sont destinés à impacter quatre arrondissements que sont : Setto, Zoungbomey, Issaba et Odometa initialement pris en compte dans un appel d’offres qui s’est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d’avoir accès à l’eau potable, le Conseil s’est prononcé en faveur de la contractualisation avec des entreprises qualifiées qui devront réaliser ces infrastructures.

II- Rencontres et manifestations internationales.

Il a été autorisé, sous cette rubrique : 

La célébration :

  • de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre 2025 ; 
  • de la 14ème édition de la Journée internationale de la Fille (JIFi), le 15 octobre 2025 ;
  • L’organisation au Bénin :
    • de la 16ème Assemblée générale du Conseil du Travail et du Dialogue social de l’UEMOA, à Cotonou, les 8 et 9 octobre 2025 ;
    • de la 6ème édition du Sommet Climate Chance Afrique 2025, les 27 et 28 octobre 2025 ;
    • du 3ème congrès de la Société béninoise de Médecine interne, du 29 au 31 octobre 2025 ;
    • d’une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025 ; puis 
  • la participation du Bénin, à la 53ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale, du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie.

III- Mesures individuelles.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

A la présidence de la République

  • Président de la Fondation Sèmè City : Monsieur Lionel ZINSOU
  • Directeur exécutif de la Fondation Sèmè City : Monsieur Fructeux S. AHO.

Fait à Cotonou, le 1er octobre 2025, 

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.

