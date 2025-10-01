Bénin : Cotonou accueille le lancement de l’initiative First Foods Africa

L’esplanade de l’Amazone a servi de cadre, dimanche 28 septembre, au lancement officiel de First Foods Africa, une initiative portée par l’UNICEF, l’Union africaine, le gouvernement béninois et plusieurs partenaires techniques et financiers. Ce programme ambitieux vise à combattre la malnutrition infantile et à bâtir des systèmes alimentaires durables et résilients sur le continent.

Dans son allocution d’ouverture, Joan Matji, Directrice de la nutrition à l’UNICEF, a rappelé que malgré des avancées, la malnutrition infantile reste un défi majeur en Afrique. « La malnutrition infantile persiste en Afrique. Bien que les taux de retard de croissance aient diminué, la croissance démographique a fait augmenter le nombre d’enfants touchés. Aujourd’hui, presque 11 millions d’enfants supplémentaires par rapport à l’an 2000 souffrent de retard de croissance », a-t-elle déclaré.



Elle a également présenté les résultats d’une étude récente, selon laquelle sur 145 millions d’enfants vivant dans la pauvreté alimentaire, 59 millions sont en situation de pauvreté alimentaire sévère. First Foods Africa entend répondre à cette urgence à travers trois axes : stimuler la production locale, promouvoir la consommation de premiers aliments nutritifs et améliorer l’accès des enfants à une alimentation saine et abordable.

Un engagement continental

Par message vidéo, le professeur Julio Rakotonirina, représentant de l’Union africaine, a salué l’initiative comme une réponse alignée sur l’Agenda 2063 et la Déclaration de Malabo sur la nutrition. « Ce n’est pas un programme temporaire, mais une promesse faite aux enfants de l’Afrique. Bien se nourrir est un droit et la malnutrition est un défi que nous pouvons et devons surmonter », a-t-il affirmé, soulignant que chaque dollar investi en nutrition génère un retour multiple en productivité, éducation et croissance.

Présent à la cérémonie, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement, a réitéré l’engagement du Bénin à placer la nutrition au cœur des politiques publiques. « La nutrition est une priorité absolue. First Foods Africa est une révolution douce, mais irréversible, qui stimule le développement rural, autonomise les femmes et brise le cycle de la malnutrition », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation conjointe des gouvernements, du secteur privé, des chercheurs et des partenaires techniques.

Un modèle transformateur

De son côté, Omar Abdi, Directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, a insisté sur la dimension novatrice du projet. « L’initiative First Foods Africa n’est pas une aide traditionnelle mais un modèle basé sur le marché qui attire des investissements, autonomise les producteurs locaux et construit des systèmes alimentaires solides », a-t-il expliqué.

Avec cette initiative, l’UNICEF et ses partenaires ambitionnent d’offrir à chaque enfant africain la possibilité de grandir en bonne santé et de réaliser son potentiel. Fondée sur le slogan « Des aliments produits en Afrique, pour l’Afrique, par l’Afrique », First Foods Africa s’impose comme une démarche de long terme visant à transformer les systèmes alimentaires, renforcer la résilience des communautés et promouvoir l’autonomie du continent face au défi de la malnutrition infantile.