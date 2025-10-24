Bénin : De la traque de dindons volés au démantèlement d’un réseau de faux-billets à Covè

Une simple affaire de vol d’animaux domestiques a pris une tournure inattendue et spectaculaire dans la commune de Covè, au Bénin. La Police de l’arrondissement a mis au jour un important réseau de fabrication de fausse monnaie, aboutissant à la saisie de plus de deux millions de francs CFA en faux billets et de matériel de contrefaçon.

Tout a commencé le lundi 20 octobre 2025, lorsqu’un habitant du quartier Yénawa a déposé plainte pour le vol de ses lapins et dindons. La réactivité du commissariat de Covè, alerté par le chef d’arrondissement, a rapidement permis aux enquêteurs de remonter la piste des malfaiteurs. Une première interpellation a mené à un complice, qui a ensuite permis d’identifier le chef de la bande, un individu déjà connu des services de justice.

Si le principal suspect a réussi à prendre la fuite lors d’une descente inopinée à son domicile, abandonnant sa motocyclette, la poursuite des investigations a conduit les forces de l’ordre jusqu’au receleur. C’est lors de la fouille du domicile de ce dernier, lui aussi un repris de justice, que la véritable découverte a eu lieu.

Les agents ont non seulement récupéré plusieurs animaux volés, mais ont surtout saisi un sac contenant 2.229.000 francs CFA en faux billets de diverses coupures (allant de 500 F à 10 000 F). Plus troublant encore, la police a mis la main sur une machine et des produits chimiques utilisés pour la fabrication de la fausse monnaie, confirmant l’existence d’un réseau de contrefaçon bien organisé opérant dans la zone.

Le principal auteur du vol a finalement été appréhendé le lendemain matin, le 21 octobre. Cependant, le receleur, suspecté d’être également le fabricant des faux billets, est activement recherché par les forces de sécurité. Cette opération conjointe, partie d’une plainte pour vol de basse-cour, illustre l’efficacité et la vigilance de la police de Covè, qui a permis de démanteler une organisation criminelle mêlant vol d’animaux et fausse monnaie.