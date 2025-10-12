Bénin : Décès de l’ancien député Jean-Claude Hounkponou

L’ancien député béninois Jean-Claude Hounkponou s’est éteint à Cotonou des suites d’une maladie. Plusieurs sources proches de la famille ont confirmé son décès survenu le samedi 11 octobre 2025, après une période de traitement médical.

Figure politique de la commune de Bopa, Jean-Claude Hounkponou a marqué la vie publique de la 18e circonscription électorale et plus largement celle du Bénin. Il fut président du parti UPD Gamesu et plusieurs fois élu à l’Assemblée nationale.

Homme de conviction et proche collaborateur de l’ancien chef de l’État Boni Yayi, il avait été nommé en 2009 chargé de mission à la présidence de la République. Son parcours, empreint d’engagement et de loyauté, laisse le souvenir d’un acteur politique influent et respecté dans sa région d’origine comme sur la scène nationale.