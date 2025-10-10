Bénin : Décès de Paul Kato Atita

Le monde judiciaire béninois est en deuil. Le célèbre avocat Paul Kato Atita est décédé ce vendredi 10 octobre 2025. La nouvelle, confirmée par des sources concordantes et a été accueillie avec émotion et tristesse. Avocat au Barreau de Cotonou et figure éminente de la profession, Maître Kato Atita a tiré sa révérence au Centre Hospitalier Départemental de l’Ouémé (CHDO) à Porto-Novo.

La disparition de Paul Kato Atita est perçue comme une perte importante pour toute la profession juridique au Bénin. L’avocat était particulièrement connu pour son rôle dans la défense de grandes personnalités et son implication dans plusieurs dossiers clés de la République. Son engagement et sa compétence faisaient de lui une référence, souvent sollicitée dans les affaires médiatisées et complexes.

Au-delà des tribunaux, l’image de l’homme résonne fortement sur les réseaux sociaux. Depuis l’annonce de son décès, les hommages affluent de la part des citoyens béninois. Les messages saluent unanimement la mémoire d’un avocat intègre, reconnu pour sa droiture professionnelle et son courage. Beaucoup le décrivent comme un grand défenseur des causes perdues, illustrant son dévouement à la justice, même dans les situations les plus difficiles.

Paul Kato Atita laisse derrière lui une carrière marquée par la passion du droit et un sens aigu de l’engagement. Sa mémoire restera celle d’un pilier du Barreau de Cotonou qui a consacré sa vie à la défense et à la justice. Les détails concernant les obsèques seront communiqués ultérieurement par sa famille et le Barreau.