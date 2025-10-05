Bénin : Décès du Secrétaire Exécutif de la mairie de Ouassa-Péhunco

La mairie de Ouassa-Péhunco, dans le département de l’Atacora, est en deuil. Son Secrétaire Exécutif, Bani Matchoudo Tchoumon, est décédé dans la nuit du samedi 4 octobre 2025 à Parakou.

Selon les informations rapportées par le média Daabaaru, l’intéressé aurait ressenti un malaise au cours de la nuit avant de se rendre dans une clinique de Parakou pour y recevoir des soins. D’après la même source, après un prélèvement effectué par les médecins, il aurait été victime d’une crise ayant conduit à son décès.

Le corps du défunt a été acheminé à Gogounou, sa commune d’origine, où son inhumation est prévue pour ce dimanche 5 octobre 2025. Toujours selon Daabaaru, Bani Matchoudo Tchoumon avait récemment pris part à la cérémonie d’investiture du duo de candidats Wadagni-Talata, organisée à Parakou.