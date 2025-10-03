Bénin : Décès d’un présumé voleur avec un canard à la main (Abomey)

Un fait divers insolite et tragique secoue le quartier de Djimè. Dans la nuit du dimanche au lundi, un homme soupçonné de vol a été retrouvé sans vie au fond d’un puits, serrant encore dans ses mains l’animal qu’il aurait tenté de dérober.

L’affaire débute aux alentours de 3 heures du matin. Des habitants, réveillés par des cris inhabituels parmi leurs volailles, soupçonnent aussitôt une intrusion. Le lendemain, ils constatent la disparition d’un canard ainsi que la présence de chaussures abandonnées à proximité du lieu du vol. Ces indices éveillent la vigilance des riverains.

Une enquête locale avant l’intervention de la police

Le chef de quartier, Antonin Tassienon, rapidement informé, prend l’initiative d’alerter les autorités. Les premières investigations s’orientent vers le propriétaire des chaussures retrouvées sur place. La police est sollicitée pour poursuivre les recherches.

C’est finalement une odeur pestilentielle émanant d’un puits voisin qui va mettre fin aux interrogations. En se rapprochant, les habitants découvrent le corps sans vie du suspect, tenant toujours le canard disparu. Alertés, les sapeurs-pompiers et la police se rendent immédiatement sur les lieux afin de constater les faits et procéder à la récupération du corps. À Djimè, l’événement suscite émoi et commentaires. Si les circonstances exactes de la chute restent à préciser, la scène frappe les esprits.