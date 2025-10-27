Bénin : Des efforts remarquables pour l’accès universel à l’eau potable en milieu rural

La quatorzième édition du rapport semestriel de suivi du patrimoine et de performance du service de l’eau potable en milieu rural au Bénin vient d’être rendue publique, marquant une étape décisive sur le chemin de l’atteinte de l’accès universel à l’eau potable pour toutes les populations. Couvrant le premier semestre de l’année 2025, ce rapport met un accent particulier sur le programme d’investissement concourant à l’accélération de la réalisation d’infrastructures adéquates de type nouveau. Les résultats révèlent des avancées significatives, articulées autour de trois grands volets, qui témoignent de l’engagement ferme des autorités pour transformer le quotidien des ménages ruraux.

Le fait marquant de ce semestre réside dans l’achèvement des travaux et la réception de douze (12) Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) en milieu rural. Ces nouvelles infrastructures, vitales pour les communautés locales, sont réparties stratégiquement dans les départements de Borgou (deux SAEPmV dans la commune de Kalalé, deux SAEPmV à Bembèrèkè et un SAEPmV à Tchaorou), Alibori (deux SAEPmV à Ségbana et un SAEPmV à Malanville, complétés par trois SAEP dans la commune de Banikoara) et Atlantique (un SAEP dans la commune de Toffo).

Ces 12 ouvrages, dont une majorité de systèmes d’AEP à mini-réseau et de type villageois (SAEPmV), sont désormais fonctionnels. La mise en service rapide de ces infrastructures est un pas de géant vers l’amélioration de la desserte en eau potable.

Au-delà de la construction pure et simple d’infrastructures, le rapport souligne l’importance des mesures d’accompagnement nécessaires à une fourniture durable du service public de l’eau. Ces dispositifs visent à garantir la pérennité et la qualité de la gestion des ouvrages nouvellement livrés.

Une innovation majeure est également mise en lumière, concrétisant l’amélioration du niveau de service. Il s’agit de l’offre de branchements particuliers à moindre coût au profit des ménages des zones rurales. Cette approche apporte une véritable plus-value aux populations, permettant aux familles rurales de bénéficier de l’eau courante à domicile, en remplacement progressif des bornes-fontaines collectives par des accès individuels. Cette initiative est synonyme de confort, de meilleure hygiène et d’une utilisation plus efficiente. Elle confirme l’orientation du secteur vers une amélioration tangible du quotidien des usagers.

Enfin, le troisième volet du rapport concerne les indicateurs de performance du sous-secteur. Bien que l’actualisation du calcul des taux de desserte et de panne soit un exercice annuel, le rapport fait état des progrès réalisés dans la concrétisation de l’innovation apportée au secteur de l’approvisionnement en eau potable. L’ensemble de ces réalisations positionne clairement le Bénin sur une trajectoire accélérée vers l’objectif de l’accès universel à l’eau potable.

Le succès du premier semestre 2025, marqué par des investissements ciblés et des livraisons d’ouvrages concrets, démontre l’efficacité de la nouvelle stratégie d’approvisionnement en eau potable en milieu rural.