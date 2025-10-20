Bénin : Fredhy-Armel Bocovo présente son livre « Nos voix s’unissent »

À la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomey, c’est dans une atmosphère empreinte d’émotion et de réflexion que le journaliste et auteur Fredhy-Armel Bocovo a procédé au lancement officiel de son livre Nos voix s’unissent (Éditions Vénus d’ébène, 309 p.) ce samedi 18 octobre 2025. L’événement, marqué par la présence de nombreuses figures intellectuelles et institutionnelles, a mis en lumière une œuvre collective qui réunit 32 femmes et 8 hommes autour d’une même quête : celle du dialogue entre les genres.

Autour de l’auteur, on notait notamment Huguette Bokpè Gnacadja, présidente de l’Institut national de la femme, Dr Espéran Padonou, directeur de la Fondation Vallet et président de l’ONG Bénin Excellence et bien d’autres personnes. Tous ont salué la portée symbolique et intellectuelle de cette œuvre à la croisée de la littérature et de l’engagement social.

Prenant la parole, Dr Espéran Padonou a exprimé son admiration pour la démarche de l’auteur : « Nos voix s’unissent, avant même de connaître le projet, je voyais ses affiches circuler sur les réseaux sociaux. En faisant le choix de mettre sur papier ce qui était sur les réseaux, Fredhy-Armel incarne l’esprit de transmission des valeurs de la Fondation Vallet. Et c’est au nom de la Fondation Vallet et de Bénin Excellence que je le félicite chaleureusement pour son ouvrage. »

Ce soutien n’est pas anodin : la Fondation Vallet, partenaire de l’événement, partage avec l’auteur la conviction que la culture et l’éducation sont des leviers de transformation sociale. À travers cet ouvrage, Fredhy-Armel Bocovo concrétise une idée simple mais puissante : donner la parole à toutes les sensibilités, sans opposer les sexes mais en les réunissant dans une même dynamique d’écoute et de compréhension.

« Tous les hommes ne sont pas violents ; tous ne discriminent pas », a rappelé Huguette Bokpè Gnacadja, dont la lettre clôt symboliquement l’ouvrage. Présentant le livre, le critique littéraire Jérôme Michel Tossavi a salué un travail d’une grande maturité intellectuelle : « Nos voix s’unissent n’a pas commis le péché d’écouter encore une fois de plus la femme dans ses éternelles jérémiades envers elle-même. » Pour lui, le livre dépasse le cadre du militantisme pour devenir un véritable espace de dialogue et d’introspection collective.

Entre les plumes de Sandra Idossou, Angela Kpeidja, Marie-Rose Laleye, Gaston Kaboré ou Jah Baba, les pages se font échos, entre confidences, prises de position et lettres ouvertes. Par cette mosaïque de récits, Nos voix s’unissent s’impose comme un miroir du vivre-ensemble, où chaque mot appelle à la réconciliation des sensibilités.

« Hommes et femmes, nous écoutons-nous véritablement parler ? Et si là, dans le dialogue, se trouvait la solution ? », a lancé Fredhy-Armel Bocovo dans une salle acquise à sa cause. Soutenu par la Fondation Vallet, Bénin Excellence et Optima Construction, ce projet littéraire s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sociétale sur l’égalité, la compréhension mutuelle et la transmission. Avec Nos voix s’unissent, Fredhy-Armel Bocovo signe une œuvre de partage et de cohésion, où les mots deviennent des passerelles entre les mondes.