Bénin : GRoW26 conduit les sages de Savè à la découverte de la GDIZ

À l’initiative du mouvement Génération Romuald Wadagni 2026 (GRoW26), une délégation de sages et notables venus des différents arrondissements de Savè a effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Cette initiative visait à permettre à ces représentants communautaires de s’imprégner des efforts entrepris par le gouvernement pour stimuler la production locale, promouvoir la transformation industrielle et créer de nouvelles perspectives d’emploi pour la jeunesse béninoise.

Au cours de la visite, les participants ont pu constater la dynamique de développement à l’œuvre au sein de la GDIZ, ainsi que les opportunités économiques qu’elle offre pour le rayonnement du pays. Impressionnés par les réalisations observées, ils se sont engagés à relayer les informations recueillies et à sensibiliser leurs communautés sur les retombées positives de cette zone industrielle.

Pour GRoW26, cette initiative s’inscrit dans une démarche de proximité visant à renforcer la compréhension et l’adhésion des populations à la vision économique portée par le ministre Romuald Wadagni, en mettant en avant les résultats concrets du programme de transformation structurelle du Bénin.