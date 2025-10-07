Bénin : Houndégnon reste en prison après le rejet de sa liberté provisoire

L’ancien directeur général de la Police républicaine, Louis-Philippe Houndégnon, a été entendu ce lundi 7 octobre 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Devant les juges d’appel, Louis-Philippe Houndégnon, ex-directeur général de la police républicaine, a livré sa version des faits dans un climat d’audience marqué par la tension.

Accusé de harcèlement électronique et d’incitation à la rébellion, l’ancien haut gradé a catégoriquement rejeté ces griefs tout en reconnaissant des « erreurs de communication » au cours de sa carrière publique. « Je n’ai jamais trahi l’institution », aurait-il affirmé, selon des sources présentes à la barre. Calme mais déterminé, Houndégnon a insisté sur son attachement à la République et sur une carrière qu’il dit avoir menée dans le respect de la loi et du devoir.

Il admet toutefois que certaines de ses prises de parole ont pu être « mal interprétées », sans pour autant justifier les accusations portées contre lui. Les avocats de la défense avaient sollicité une remise en liberté, invoquant la coopération constante de leur client et la dégradation de son état de santé. Mais la Cour a tranché en faveur du maintien en détention, estimant que celui-ci restait nécessaire « au bon déroulement de la procédure et à la manifestation de la vérité ».