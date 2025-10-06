Bénin : Il vole des marmites et écope de 24 mois de prison

Le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a rendu son verdict au début du mois d’octobre 2025 dans une affaire peu ordinaire. Un électricien, sollicité pour des travaux dans une habitation, a été reconnu coupable de vol après avoir emporté plusieurs ustensiles de cuisine. Selon 24hauBénin, il écope d’une peine de 24 mois de prison, dont 3 mois ferme, assortie d’une amende de 50 000 francs CFA.

Les faits remontent à une intervention dans une maison où l’artisan, profitant d’un moment d’inattention des occupants, aurait subtilisé neuf marmites, une glacière et divers ustensiles. Devant la barre, le prévenu a tenté de se justifier, affirmant avoir cru que les marmites abandonnées dans un coin de la maison étaient inutilisées. Il a reconnu les avoir revendues à un acheteur de ferraille, communément appelé « gankpo-gblégblé ».

Ce dernier, entendu également, a reconnu avoir acheté trois marmites, dont une de six kilos, pour un montant de 3 500 francs CFA. Il a toutefois indiqué avoir demandé l’origine des objets, et que l’électricien lui aurait assuré qu’il s’agissait de ses propres biens, mis en vente pour faire face à des difficultés financières. L’une des victimes a évalué le préjudice à 100 000 francs CFA, somme que les proches du ferrailleur ont intégralement remboursée. La seconde victime a, pour sa part, renoncé à toute indemnisation.

Publicité

Dans ses réquisitions, le ministère public a sollicité une peine de deux ans d’emprisonnement, dont douze mois ferme, ainsi qu’une amende de 100 000 francs CFA contre l’électricien. Il a également requis 18 mois de prison, dont six ferme, et 50 000 francs CFA d’amende contre l’acheteur de ferraille, poursuivi pour recel. Le tribunal a finalement suivi partiellement les réquisitions. L’électricien a été condamné, tandis que le ferrailleur a été relaxé au bénéfice du doute. Une décision qui met un terme à ce dossier, où un simple chantier d’électricité s’est transformé en affaire judiciaire.