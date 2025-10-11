Bénin–Koweït : exemption de visas pour les officiels

Le Bénin poursuit sa stratégie d’ouverture internationale. En déplacement officiel au Koweït, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a signé le 8 octobre 2025 un accord d’exemption de visas avec son homologue koweïtien, Abdullah Al-Yahya. Ce texte concerne les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays, et marque une avancée notable dans la coopération entre Cotonou et Koweït City.

Cet accord s’inscrit dans la vision d’une diplomatie de mobilité et de partenariats stratégiques, voulue par les deux gouvernements. Les discussions entre les ministres ont permis de réaffirmer la volonté commune d’approfondir la coopération bilatérale, tant sur le plan économique que technique, avec un intérêt particulier pour les secteurs productifs et d’investissement au Bénin.

Au-delà de la question migratoire, cette entente symbolise un rapprochement géopolitique plus large entre l’Afrique et le Golfe. Les deux parties ont évoqué la nécessité de renforcer la présence économique koweïtienne sur le continent africain, à travers des investissements durables et mutuellement bénéfiques.

La visite du ministre Bakari au Koweït illustre la dynamique proactive de la diplomatie béninoise, résolument tournée vers la coopération Sud-Sud et la diversification des alliances internationales. Elle intervient dans le sillage de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, où le Bénin avait déjà multiplié les accords similaires avec plusieurs États, notamment les Émirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua-et-Barbuda, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie.

Dans la même logique, de nouvelles relations diplomatiques ont été établies avec la Trinité-et-Tobago et Palaos, confirmant la montée en puissance d’une diplomatie béninoise ouverte, agile et ambitieuse. En somme, cette série d’initiatives traduit la volonté du Bénin de faciliter la circulation de ses représentants officiels, tout en renforçant sa présence sur la scène internationale par une politique étrangère cohérente et proactive.