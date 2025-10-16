Bénin : La CDC lance l’initiative IDERA pour révéler des championnes économiques

La salle de conférence de Sèmè One a accueilli ce jeudi matin le lancement officiel de l’initiative IDERA, un programme ambitieux porté par la Caisse des Dépôts et Consignation du Bénin (CDC Bénin) pour renforcer l’accès des femmes entrepreneures au financement structurant. Placée sous la présidence de la ministre de l’Industrie et du Commerce, cette cérémonie a réuni des femmes d’affaires, des institutions financières, des partenaires techniques et des agences de développement autour d’un même objectif : libérer le potentiel économique des femmes.

Un contexte de transformation du financement du développement

Dans un environnement où les flux d’aide publique au développement se contractent, les pays africains sont appelés à mobiliser davantage de capitaux privés. Mais les femmes, pourtant actrices majeures de l’économie béninoise, demeurent sous-représentées dans les projets de grande envergure. Selon les chiffres rappelés lors de la cérémonie, elles constituent 51,2 % de la population et 59,7 % de l’activité économique, mais peu accèdent à des financements d’envergure.

Une ambition née d’un constat

La directrice générale de la CDC Bénin, Maryse Lokossou, a livré un discours empreint d’émotion et de conviction. « Je prêche depuis longtemps le leadership féminin, mais à un moment, je me suis dit : tu n’as dans ton portefeuille aucun projet porté par une femme. Et pourtant, elles existent, elles ont des idées, mais elles n’osent pas », a-t-elle confié.

C’est de ce constat qu’est née IDERA, un acronyme qui se veut symbole d’audace et d’inclusion. L’initiative vise à accompagner des femmes entrepreneures capables de porter des projets à partir de 3 milliards de francs CFA, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, le numérique, la santé, l’immobilier ou la culture.

Un accompagnement à 360 degrés

« IDERA n’est pas une promesse, c’est un engagement. Nous voulons prouver qu’une femme béninoise peut porter un projet structurant et performant », a insisté Maryse Lokossou. Le programme combine un financement mixte — participation en capital et dette — avec un appui non financier complet, incluant la structuration des projets, la prise en charge des études de marché et le renforcement des capacités managériales. La CDC entend s’appuyer sur des partenaires tels que la BOAD, la BAD, la KfW, l’AFD, Société Générale, ou encore les structures d’accompagnement des PME.

ONU-Femmes et les partenaires saluent une initiative exemplaire

Au nom du directeur régional d’ONU-Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Maxime Houinato, la représentante a salué « une initiative porteuse d’espoir et de transformation ». Elle a rappelé le partenariat signé en août 2025 entre ONU-Femmes et la CDC-Bénin pour renforcer l’accès des femmes au financement, à la formation et au marché.

En clôture, la directrice de la CDC a lancé un appel vibrant :« Le développement du Bénin ne se fera pas sans les femmes. Grâce à IDERA, il se fera par les femmes, avec les femmes et pour les femmes. » Portée par une vision inclusive et pragmatique, l’initiative IDERA se positionne ainsi comme un levier de transformation structurelle, destiné à révéler des “championnes économiques” capables d’inscrire le leadership féminin béninois au cœur du développement national.