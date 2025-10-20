Bénin : La CENA réagit aux accusations du parti LD

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a réagi, à une série d’accusations portées contre elle par le parti d’opposition Les Démocrates. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 octobre, l’institution électorale a fermement rejeté ce qu’elle qualifie de « campagne de désinformation » visant à remettre en cause son impartialité à la veille de la présidentielle de 2026.

Selon la CENA, les déclarations relayées par le parti de Boni Yayi à travers certains médias comportent des « accusations infondées » et cherchent à « manipuler l’opinion publique ». L’organe de supervision électorale estime que ces attaques portent atteinte à la crédibilité du processus en cours. « En sa qualité de garante de la transparence et de l’équité des élections, la CENA condamne fermement ces manœuvres délibérées », précise le communiqué.

Clarifications sur le cas du député Michel Sodjinou

Le communiqué revient notamment sur la polémique liée à l’invalidation de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou, élu de la 19ᵉ circonscription. La CENA affirme que cette invalidation découle d’une ordonnance rendue en référé par le président du Tribunal de première instance de Cotonou, et non d’une décision arbitraire.

Elle ajoute que M. Sodjinou a lui-même retiré la nouvelle fiche de parrainage qui lui avait été remise, le 14 octobre 2025, dernier jour du dépôt des candidatures. Une décharge signée par l’intéressé attesterait de ce retrait.

L’huissier mandaté par la CENA

La Commission électorale apporte également un démenti formel aux propos de M. Renaud Agbodjo, cadre du parti Les Démocrates, qui aurait affirmé qu’un huissier mandaté par la CENA travaillait pour Michel Sodjinou. L’institution précise qu’elle n’a jamais donné mandat à Maître Maxime René Assogba, mais à Maître Alain Akpo, dans le strict cadre de ses missions électorales. Réaffirmant son engagement à organiser des élections « transparentes, crédibles et démocratiques », la CENA appelle les formations politiques à faire preuve de retenue et à privilégier les voies légales pour toute contestation. « La crédibilité du processus électoral est un bien commun que chacun doit préserver », conclut l’institution