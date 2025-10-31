Bénin : la comédienne Aurélie Guézo arrêtée pour une affaire de sim

L’actrice béninoise Aurélie Guézo, célèbre pour ses rôles dans les productions de la troupe Sèmako dirigée par Pipi Wobaho et Éléphant Mouillé, a été arrêtée et placée en détention provisoire, a rapporté Bénin Web TV. La mesure est intervenue ce jeudi 30 octobre 2025, après sa présentation au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Selon les informations publiées par Bénin Web TV, la comédienne serait impliquée dans une affaire d’escroquerie présumée liée à une carte SIM enregistrée à son nom. D’après les éléments de l’enquête, elle aurait acquis la carte pour un proche, lequel s’en serait ensuite servi pour des opérations d’escroquerie en ligne. C’est cette implication indirecte qui aurait conduit à son interpellation puis à sa mise sous mandat de dépôt. Une source proche de l’artiste, citée par le média, a confirmé que la comédienne a passé sa première nuit en détention dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025.