Bénin : la HAAC relance ses formations pratiques pour les journalistes de radios privées

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a officiellement lancé, ce lundi 6 octobre 2025, un vaste programme de formation à l’intention des journalistes des radiodiffusions sonores privées du Bénin. Cette initiative, qui marque le retour des sessions dites « in situ », s’inscrit dans le cadre du dispositif d’aide publique à la presse soutenu par le gouvernement.

La cérémonie inaugurale s’est tenue à Fraternité FM à Parakou, en présence du conseiller Armand Hounsou, président de la Commission des Médias, de l’Éthique et de la Déontologie, représentant le président de la HAAC. Dans son mot d’ouverture, il a salué la reprise de ces formations interrompues depuis plusieurs années. Selon lui, cette démarche traduit « la volonté constante et affichée de l’institution de régulation et du gouvernement de renforcer les capacités professionnelles des médias afin de garantir une information fiable, équilibrée et respectueuse des valeurs démocratiques ».

Pendant cinq jours, douze radios situées dans le nord du pays accueilleront des ateliers pratiques animés par des experts en journalisme et en éthique des médias. Ces sessions ont été conçues à partir des besoins exprimés par les responsables des structures bénéficiaires. Ce programme, coordonné par la HAAC et financé sur fonds publics, vise à améliorer la qualité du traitement de l’information, à renforcer la déontologie professionnelle et à encourager la diffusion de contenus respectueux des standards journalistiques.

Après cette première phase dans la région septentrionale, dix-huit autres radios, basées dans le sud du pays, prendront le relais. Au total, trente médias participeront à cette opération nationale, soit 120 journalistes directement formés et plusieurs centaines d’autres bénéficiaires indirects. En renouant avec l’aide publique à la presse, la HAAC réaffirme ainsi son rôle de partenaire stratégique du développement médiatique et de la promotion d’une presse libre, responsable et compétente. Ce programme de renforcement des capacités représente un signal fort du soutien de l’État béninois aux professionnels de l’information.