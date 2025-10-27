Bénin : La jeunesse catholique de Cotonou offre un géant concert ce samedi

L’aumônerie de la jeunesse catholique de Cotonou s’apprête à célébrer un moment historique. Pour marquer ses 40 années d’existence, elle organise un concert exceptionnel baptisé “Sancta Gospel”, prévu pour le samedi 1er novembre 2025 au Collège catholique Père Aupiais, à partir de 18 heures.

Cet événement, à la fois spirituel et festif, ambitionne de rassembler la jeunesse autour de la foi, du chant et de la communion fraternelle. Véritable rendez-vous de louange et d’évangélisation, “Sancta Gospel” se veut une grande fête musicale dédiée à Dieu et à la jeunesse engagée dans la vie de l’Église.

La programmation promet d’être riche et variée, avec la participation d’artistes reconnus de la scène gospel béninoise et internationale tels que Raphaël Sheyi, Faty, Owolabi, Dalamos, Lysec, Mavy, Michelle Benny, ainsi que plusieurs groupes de musique charismatique. Ensemble, ils offriront au public un spectacle empreint d’énergie, de ferveur et d’espérance.

À travers ce concert, l’aumônerie entend réaffirmer le rôle moteur de la jeunesse dans la mission évangélique et encourager les jeunes catholiques à prendre pleinement part à la vie de leur communauté. Les organisateurs lancent d’ailleurs un appel vibrant à tous les jeunes de Cotonou et d’ailleurs à venir nombreux vivre ce moment unique de célébration et de foi. “Sancta Gospel” s’annonce comme une soirée de louange, de gratitude et d’unité, marquant un nouveau départ pour l’aumônerie après quatre décennies d’action pastorale au service des jeunes.