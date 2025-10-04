Bénin : la Police saisit douze motos volées et leurs receleurs

Une opération policière conduite par le commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou a permis de mettre fin aux activités d’un réseau spécialisé dans le vol et la revente de motocyclettes. Trois individus ont été interpellés et douze engins d’origine douteuse saisis, aux côtés d’un important lot de pièces détachées et de documents falsifiés.

Selon les canaux digitaux de la Police républicaine, tout est parti d’une patrouille menée dans la nuit du samedi 25 septembre, aux environs de 4h30, dans le quartier Agla Pylônes. Les agents ont surpris un homme au comportement suspect qui a tenté de prendre la fuite avant d’être rattrapé. Interrogé, il a reconnu être un voleur de motos, en repérage pour de nouveaux larcins. L’individu a également avoué avoir déjà commis plusieurs vols avec un complice toujours en cavale.

Les investigations ouvertes à la suite de cette arrestation ont permis de retrouver rapidement plusieurs victimes. Les policiers sont ensuite remontés jusqu’à deux autres complices, arrêtés à Sainte-Cécile et Cococodji. Ces derniers se spécialisaient dans la transformation et la revente des engins volés.

Des perquisitions menées à Calavi centre, Missessinto et Adjagbo ont abouti à la découverte de véritables ateliers clandestins : motos démontées, pièces entassées et documents administratifs falsifiés. Au total, une douzaine de motocyclettes transformées pour les rendre difficilement identifiables, deux autres entièrement dépiécées et de nombreux papiers douteux ont été saisis.

À travers ce coup de filet, le commissariat du 13ᵉ arrondissement réaffirme son engagement à lutter sans relâche contre les réseaux de délinquance urbaine. La Police républicaine invite par ailleurs la population à continuer de collaborer activement en signalant tout comportement suspect afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes