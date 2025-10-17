Bénin : La première édition du Salon de l’Automobile officiellement lancée

La première édition du Salon de l’Automobile, organisée sur l’esplanade de l’Amazone dans le cadre du DjangoRally, a été officiellement lancée dans la matinée de ce jeudi 16 octobre par M. Gatien Adjagboni, deuxième adjoint au Maire de Cotonou. Cet événement marque une étape majeure dans la promotion de la mobilité et de l’innovation automobile au Bénin.

Plus de 30 exposants participent à cette édition inaugurale, dont 10 concessionnaires automobiles, réunissant experts, passionnés et professionnels du secteur. Véhicules, équipements et solutions de mobilité sont présentés au public, offrant une plateforme d’échange et de découverte pour tous.

L’ambition du Salon…

Lors de son mot d’ouverture, M. Agbado a rappelé l’origine et la vocation de l’événement : « Le Salon de l’Automobile by Django Rally est né d’une idée simple… Beaucoup de participants ont exprimé le souhait de voir cet événement grandir, à la hauteur de l’enthousiasme qu’il suscite. » Il a également insisté sur la présence accrue des véhicules électriques, notamment des marques chinoises, et sur la dimension ouverte à tous : quatre jours de passion, de business et de découverte, avec un accès libre au public. Il a enfin annoncé que le Django Rally se tiendra les 9 et 10 mai prochains.





Un programme sur quatre jours…

Charles Amega, expert en automobile, a détaillé les activités prévues : le rallye permettra aux concessionnaires de tester les véhicules sur route, dans des conditions réelles, tandis que le salon réunira concessionnaires, garages, sociétés pétrolières, compagnies d’assurance et banques proposant des crédits auto. Un espace restauration sera également disponible pour les visiteurs. Selon M. Amega, cet événement constitue « un moment de networking unique, associant passion automobile, partage d’expériences économiques et opportunités de partenariat ». Le salon s’adresse autant aux professionnels qu’au grand public et se veut un lieu d’éducation automobile avec des panels animés par des experts.

Le soutien de la municipalité



Dans son allocution, M. Gatien Adjagboni a salué l’initiative et exprimé l’appui de la ville : « Ce qui se fait ici aujourd’hui mérite toute notre appréciation. La ville de Cotonou est à vos côtés. Je formule le vœu que ce salon connaisse plusieurs éditions et devienne un rendez-vous incontournable dans notre pays. » Il a ensuite déclaré officiellement ouvert le Salon de l’Automobile by Django Rally. Cette première édition offre ainsi une vitrine complète du secteur automobile au Bénin, entre innovations technologiques, promotion de la mobilité durable et opportunités économiques pour tous les acteurs du marché.