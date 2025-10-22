Yayi Boni. Photo : DR

Bénin : La présence de Yayi, Agbodjo et Lodjou exigée selon Me Dako

Par Armel Tognon

L’affaire concernant la convocation du président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, et du duo candidat du parti à la présidentielle de 2026 continue de susciter l’attention. Au micro de BIP Radio, Me Francis Dako, avocat de Renaud Agbodjo, est revenu sur les circonstances du passage à la Police judiciaire et les démarches entreprises par la défense.

« Moi particulièrement, je suis là pour le compte de maître Renaud Agbodjo, qui est avocat, et maître Alao représentait en fait le président Yayi Boni et Jude Lodjou, le vice-président à la candidature », a expliqué Me Dako au micro de BIP Radio. Selon lui, la présence des conseils à la Police judiciaire visait simplement à répondre à des convocations adressées à leurs clients.

L’avocat a précisé que les représentants légaux ont rappelé aux enquêteurs que la procédure devait respecter les règles spécifiques encadrant la poursuite d’un avocat. « J’ai pu faire observer pour le compte de maître Renaud Agbodjo qu’il est avocat et qu’en tant qu’avocat, il y a des règles procédurales qu’il faut respecter conformément aux usages et à la pratique en matière de poursuites des avocats. Il faut passer par le parquet général, qui en avise le bâtonnier, avant que la Police judiciaire puisse poursuivre ses enquêtes valablement », a-t-il insisté.

Cependant, l’objet précis de la plainte reste inconnu. « Malheureusement non, parce qu’ils n’ont pas voulu s’ouvrir sur l’objet de la plainte. Ils insistent, ils réclament maître Agbodjo et le président Boni Yayi », a ajouté Me Dako, soulignant que la convocation concerne également tous les membres du duo et que la Police judiciaire exige leur comparution personnelle, « puisqu’on est en matière pénale ».

L’avocat a conclu en indiquant que les conseils rendront compte à leurs clients avant toute suite, tout en espérant que « le conseiller Renaud Agbodjo et le président Boni Yayi » verront leur situation traitée dans le strict respect « des règles communautaires, une exigence incontournable ».

