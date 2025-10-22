Bénin : La présence de Yayi, Agbodjo et Lodjou exigée selon Me Dako

L’affaire concernant la convocation du président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, et du duo candidat du parti à la présidentielle de 2026 continue de susciter l’attention. Au micro de BIP Radio, Me Francis Dako, avocat de Renaud Agbodjo, est revenu sur les circonstances du passage à la Police judiciaire et les démarches entreprises par la défense.

« Moi particulièrement, je suis là pour le compte de maître Renaud Agbodjo, qui est avocat, et maître Alao représentait en fait le président Yayi Boni et Jude Lodjou, le vice-président à la candidature », a expliqué Me Dako au micro de BIP Radio. Selon lui, la présence des conseils à la Police judiciaire visait simplement à répondre à des convocations adressées à leurs clients.

L’avocat a précisé que les représentants légaux ont rappelé aux enquêteurs que la procédure devait respecter les règles spécifiques encadrant la poursuite d’un avocat. « J’ai pu faire observer pour le compte de maître Renaud Agbodjo qu’il est avocat et qu’en tant qu’avocat, il y a des règles procédurales qu’il faut respecter conformément aux usages et à la pratique en matière de poursuites des avocats. Il faut passer par le parquet général, qui en avise le bâtonnier, avant que la Police judiciaire puisse poursuivre ses enquêtes valablement », a-t-il insisté.

Cependant, l’objet précis de la plainte reste inconnu. « Malheureusement non, parce qu’ils n’ont pas voulu s’ouvrir sur l’objet de la plainte. Ils insistent, ils réclament maître Agbodjo et le président Boni Yayi », a ajouté Me Dako, soulignant que la convocation concerne également tous les membres du duo et que la Police judiciaire exige leur comparution personnelle, « puisqu’on est en matière pénale ».

L’avocat a conclu en indiquant que les conseils rendront compte à leurs clients avant toute suite, tout en espérant que « le conseiller Renaud Agbodjo et le président Boni Yayi » verront leur situation traitée dans le strict respect « des règles communautaires, une exigence incontournable ».