Bénin : le gouvernement injecte plus de 800 millions pour dynamiser le secteur créatif

Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), a procédé ce jeudi 9 octobre 2025 à la remise symbolique de chèques aux bénéficiaires du premier appel à projets du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC). La cérémonie, tenue au siège de l’Agence à Cotonou, a réuni des membres du Conseil d’administration, du Conseil scientifique, des acteurs culturels et des représentants de la presse.

Sur les 763 dossiers reçus, 42 projets ont été retenus pour un financement global de 823 075 945 francs CFA. Une enveloppe qui illustre la volonté du gouvernement de renforcer les industries culturelles et créatives (ICC) du Bénin et de transformer le secteur en un véritable levier économique.

Représentant le ministre Jean-Michel Abimbola, la Directrice de cabinet, Gladys Gandaho, a salué les efforts déployés par le gouvernement depuis 2016 pour restructurer le paysage culturel national. « Ce fonds n’est pas un simple instrument de financement, mais le reflet d’une politique de confiance et de responsabilité. Chaque artiste est un acteur de transformation économique et sociale », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance d’un appui durable et structurant pour un secteur désormais reconnu comme contributeur au Produit Intérieur Brut (PIB).

Les projets retenus couvrent une large diversité de domaines : arts de la scène, cinéma, littérature, arts visuels, design, mode et patrimoine. Une pluralité que Mme Gandaho a présentée comme « la preuve d’une culture béninoise inclusive et tournée vers l’avenir ».

De son côté, le Directeur général de l’ADAC, William Codjo, a mis l’accent sur la responsabilité qui incombe aux bénéficiaires. « Ce chèque est un point de départ. Il est accompagné d’un suivi rigoureux et d’un programme de renforcement de capacités pour garantir l’impact réel des projets », a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « Ce financement n’est pas un don, mais un contrat de performance avec le peuple béninois. »

Le patron de l’ADAC a insisté sur la nécessité d’un usage rigoureux des fonds, gage de la crédibilité et de la durabilité du mécanisme. Il a également annoncé des ajustements à venir pour simplifier les procédures et optimiser l’accompagnement des porteurs de projets lors des prochains appels.