Bénin : Le gouvernement répond à Yayi après ses accusations

L’ancien président Thomas Boni Yayi est sorti de sa réserve après l’invalidation de la candidature du parti Les Démocrates à l’élection présidentielle prévue en avril 2026. Dans une déclaration vidéo, il a évoqué une politique d’exclusion visant les forces d’opposition. Il a par ailleurs soutenu qu’une pression s’exercerait sur certains cadres politiques pour fragiliser sa formation.

Un message adressé au chef de l’État

Boni Yayi indique avoir récemment échangé avec le président Patrice Talon au sujet de la participation de son parti aux prochains scrutins. L’ancien chef de l’État dit avoir demandé à son successeur de tout mettre en œuvre pour garantir la participation du parti Les Démocrates aux élections générales de 2026 et a crié au complot après la disqualification du candidat du parti Les Démocrates. Cette sortie n’est pas restée sans réponse du gouvernement.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement, par la voix de Wilfried Léandre Houngbédji, a rejeté les accusations formulées par l’ancien président. Le porte-parole a estimé que les difficultés rencontrées par Les Démocrates relèvent avant tout de dynamiques internes et invite l’ancien chef de l’État à assumer, dit-il, sa part de responsabilité dans la gestion de sa formation. « Il refuse d’assumer ses responsabilités dans la crise qui ébranle son parti malgré les reproches formulés par de nombreux cadres éminents sur sa gestion», a-t-il déclaré à Bip Radio, tout en jugeant les propos de l’ancien dirigeant « consternants ». Pour le porte-parole du gouvernement, les déclarations de Boni Yayi relèvent d’une stratégie politique destinée à détourner l’attention des tensions internes au parti.