Bénin : le journaliste Olivier Allocheme n’est plus libre de ses mouvements



Olivier Allocheme, journaliste au quotidien L’Événement Précis et enseignant, est arrêté depuis le 9 octobre 2025 et n’est plus libre de ses mouvements. Selon le quotidien Matin Libre, son interpellation aurait eu lieu dans l’établissement scolaire où il exerce. Les raisons de cette arrestation semblent liées à des publications qu’il aurait partagées sur sa page Facebook.

Jusqu’à présent, les principales structures représentatives des médias au Bénin n’ont pas communiqué sur cette affaire. Ni l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB), ni le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA) n’ont publié de communiqué officiel.

Les informations disponibles à ce jour ne précisent ni les charges exactes retenues contre lui, ni l’avancement de la procédure judiciaire. Il s’agit d’une situation qui relance le débat sur les défis auxquels peuvent être confrontés les professionnels des médias lorsqu’ils publient des contenus sur des plateformes en ligne. Les acteurs du secteur restent attentifs à la situation.