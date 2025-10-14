Bénin : Le parti LD conteste la compétence du juge dans le dossier Sodjinou

Le Parti Les Démocrates a réagi officiellement à la décision rendue le lundi 13 octobre 2025 par la Cour d’appel de Cotonou, qui a ordonné au tribunal de première instance de première classe de faire restituer au député Michel François Oloutoyé Sodjinou les fiches de parrainage retirées à l’ancien chef de l’État, Boni Yayi. Cette ordonnance, saluée par certains observateurs comme une victoire de la justice ordinaire, est jugée par le parti contraire à la Constitution.

Dans un communiqué signé du Secrétaire national à la communication, Dr Guy Dossou Mitokpè, Les Démocrates rappellent que, selon la Loi fondamentale, la compétence en matière de contentieux électoral, notamment pour l’élection présidentielle, relève exclusivement de la Cour constitutionnelle. Le parti estime ainsi que les litiges relatifs aux actes préparatoires du scrutin, comme la délivrance ou le retrait de fiches de parrainage, ne peuvent être tranchés par une juridiction de l’ordre judiciaire.

Le communiqué exprime une « vive préoccupation quant au respect de l’ordre juridique constitutionnel » et annonce la décision du parti de saisir la Cour constitutionnelle. L’objectif est de faire constater l’incompétence du juge judiciaire, rappeler la portée de la jurisprudence existante et préserver, selon le parti, « l’intégrité du processus électoral contre toute tentative de remise en cause irrégulière d’une candidature ».

Cette réaction intervient alors que la Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit la réception des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2026. L’institution a déjà précisé, dans ses communications récentes, que la fiche de parrainage du député concerné a été invalidé.

Par ailleurs, Les Démocrates annoncent la présentation officielle, ce mardi soir, de leur duo de candidature, soutenu par vingt-huit parrainages, en conformité avec la législation en vigueur. Le parti réaffirme enfin son attachement à l’État de droit, au respect de la Constitution et à l’organisation d’élections « libres, transparentes et inclusives ».