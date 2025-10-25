Bénin : Le parti LD dénonce des "Fake News" après la rencontre Yayi - Talon

Le Parti Les Démocrates a réagi ce 25 octobre à la vague de rumeurs ayant suivi la rencontre entre son président, Dr. Thomas Boni Yayi, et le chef de l’État Patrice Talon. Dans une mise au point signée du Secrétaire national à la communication, Dr. Guy Dossou Mitokpè, la formation politique met en garde contre la propagation de fausses informations et réaffirme sa position.
Selon le communiqué, cette rencontre politique, annoncée le 23 octobre, s’est déroulée sans qu’aucune déclaration ne soit faite à son issue. Pourtant, plusieurs versions contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, évoquant notamment un supposé changement du duo de candidats du parti à la présidentielle. Une affirmation que le parti qualifie de pure invention.
« Il n’a été question ni de changements du duo de candidats ni de ce que ces officines se sont inventées », précise le communiqué, dénonçant des manœuvres orchestrées par « des officines pour des raisons qu’elles seules maîtrisent ».
