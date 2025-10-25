Le Parti Les Démocrates a réagi ce 25 octobre à la vague de rumeurs ayant suivi la rencontre entre son président, Dr. Thomas Boni Yayi, et le chef de l’État Patrice Talon. Dans une mise au point signée du Secrétaire national à la communication, Dr. Guy Dossou Mitokpè, la formation politique met en garde contre la propagation de fausses informations et réaffirme sa position.

: Bénin : Le parti LD dénonce des « Fake News » après la rencontre Yayi – Talon

Selon le communiqué, cette rencontre politique, annoncée le 23 octobre, s’est déroulée sans qu’aucune déclaration ne soit faite à son issue. Pourtant, plusieurs versions contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, évoquant notamment un supposé changement du duo de candidats du parti à la présidentielle. Une affirmation que le parti qualifie de pure invention.

« Il n’a été question ni de changements du duo de candidats ni de ce que ces officines se sont inventées », précise le communiqué, dénonçant des manœuvres orchestrées par « des officines pour des raisons qu’elles seules maîtrisent ».