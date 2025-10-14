Bénin : Le parti LD dépose officiellement sa candidature

C’est désormais officiel. Ce mardi, le duo composé de Me Renaud Agbodjo et de Jude Lodjou a déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA), en présence d’une foule de militants venus manifester leur soutien.

Dans une atmosphère marquée par les chants et slogans tels que « LD au pouvoir ! », les responsables du parti de l’opposition ont accompli les formalités exigées par la loi électorale. À l’issue du dépôt, le président de la CENA a remis au duo le récépissé provisoire, acte symbolisant la validation administrative du dossier en attendant son examen définitif.

Peu après, Me Renaud Agbodjo a prononcé son premier discours officiel en tant que candidat du parti. Face à une marée de sympathisants massés aux abords du siège de la CENA depuis l’après-midi, il a salué la mobilisation et exprimé sa gratitude pour la patience des militants.

« Ce soir consacre une étape importante du processus électoral. Nous savons que les attentes sont immenses, mais je veux rassurer nos concitoyens : le Parti Les Démocrates ne les décevra pas », a déclaré Me Agbodjo. Le candidat a également adressé un message de confiance et de réconciliation nationale : « Dans quelques mois, le peuple béninois retrouvera ses libertés et son vivre-ensemble. Nous allons réconcilier le peuple avec lui-même. »

Évoquant les difficultés rencontrées par sa formation depuis le lancement du processus électoral, Me Agbodjo a dénoncé des « assauts répétés visant à exclure le parti de la compétition ». Il a toutefois assuré que le LD irait jusqu’au bout : « Le Parti Les Démocrates participera bel et bien à l’élection présidentielle du 12 avril 2026. »

Interrogé sur la question sensible des parrainages, le candidat a répondu avec fermeté : « Si vous m’avez bien écouté, je crois que vous avez la réponse. Le parti Les Démocrates ne décevra pas les Béninois. » Le parti entend désormais aborder la phase suivante du processus électoral avec confiance et détermination