Bénin : Le parti LD dépose officiellement sa candidature

C’est désormais officiel. Ce mardi, le duo composé de Me Renaud Agbodjo et de Jude Lodjou a déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA), en présence d’une foule de militants venus manifester leur soutien.
Dans une atmosphère marquée par les chants et slogans tels que « LD au pouvoir ! », les responsables du parti de l’opposition ont accompli les formalités exigées par la loi électorale. À l’issue du dépôt, le président de la CENA a remis au duo le récépissé provisoire, acte symbolisant la validation administrative du dossier en attendant son examen définitif.
Peu après, Me Renaud Agbodjo a prononcé son premier discours officiel en tant que candidat du parti. Face à une marée de sympathisants massés aux abords du siège de la CENA depuis l’après-midi, il a salué la mobilisation et exprimé sa gratitude pour la patience des militants.
« Ce soir consacre une étape importante du processus électoral. Nous savons que les attentes sont immenses, mais je veux rassurer nos concitoyens : le Parti Les Démocrates ne les décevra pas », a déclaré Me Agbodjo. Le candidat a également adressé un message de confiance et de réconciliation nationale : « Dans quelques mois, le peuple béninois retrouvera ses libertés et son vivre-ensemble. Nous allons réconcilier le peuple avec lui-même. »
Évoquant les difficultés rencontrées par sa formation depuis le lancement du processus électoral, Me Agbodjo a dénoncé des « assauts répétés visant à exclure le parti de la compétition ». Il a toutefois assuré que le LD irait jusqu’au bout : « Le Parti Les Démocrates participera bel et bien à l’élection présidentielle du 12 avril 2026. »
Interrogé sur la question sensible des parrainages, le candidat a répondu avec fermeté : « Si vous m’avez bien écouté, je crois que vous avez la réponse. Le parti Les Démocrates ne décevra pas les Béninois. » Le parti entend désormais aborder la phase suivante du processus électoral avec confiance et détermination
2 réflexions au sujet de “Bénin : Le parti LD dépose officiellement sa candidature”
Le dossier LD depose avec la délivrance du récépissé provisoire par le président de la CENA monsieur Saka Lafia .
J’ai suivi l’allocution de notre avocat candidat ; pas terrible du tout pour un avocat. Il cherchait désespérément les mots. Aucune éloquence. Franchement ; ce garçon ne peut pas être président de mon pays. Le moment de saluer les aînés qui ont tenus le barreau de notre pays avec une éloquence avérée et rare. Talon n’est pas avocat mais il maitrise mieux la langue de Molière que ce Agbodjo idem pour Wadagni. Le président d’un pays ; c’est sa vitrine, son miroir . N’oubliez donc pas que ce pays fut le quartier latin de l’Afrique. J’avoue que NDSS ferait mieux l’affaire que notre avocat Agbodjo. Je poursuis mes recherches pour connaître l’historique de ses faits d’armes en sa qualité d’avocat . Pour le moment selon mes recoupements ; il n’a jamais gagné un procès au cours de sa jeune carrière . Son choix n’est pas forcément dū à une quelconque compétence mais juste le fait d’un seul homme Boni Yayi qui s’entoure toujours de ses parents médiocres
Cherchez l’erreur
Lire : le dossier déposé