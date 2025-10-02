Bénin : Le Port Autonome de Cotonou s’ouvre à la presse

Du 1er au 2 octobre 2025, le Port autonome de Cotonou (PAC) a accueilli la première édition de « PAC Média Connect », une initiative qui vise à instaurer un dialogue régulier entre l’institution portuaire et les professionnels des médias. Cette rencontre, qui s’inscrit dans une démarche d’ouverture et de transparence, a réuni de nombreux journalistes autour de conférences, suivies d’une visite guidée des installations portuaires.

L’événement a été marqué par les mots d’ouverture du commandant du port, Charles-Bennett Fayomi, qui a rappelé le rôle central du PAC dans l’économie béninoise et sous-régionale. « Le port de Cotonou occupe une position stratégique majeure dans le commerce maritime de l’Afrique de l’Ouest. Porte d’entrée naturelle pour le Bénin, il doit continuellement se moderniser pour répondre aux exigences du commerce international et aux défis du monde maritime moderne », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du PAC a insisté sur quatre grands chantiers conduits par la capitainerie : l’accessibilité nautique, la digitalisation, la sécurité et la sûreté, ainsi que la protection de l’environnement. « Notre ambition est de faire de Cotonou un hub maritime de référence capable de rivaliser avec les meilleurs ports de la région », a-t-il affirmé devant les professionnels des médias.

De grands projets…

De son côté, le directeur commercial du PAC, Kévin Potier, a replacé l’initiative dans une dynamique plus large. Il a rappelé que le port fêtait en 2025 ses 60 années d’existence, un anniversaire marqué par des avancées notables. « La Banque mondiale et S&P Global ont publié la semaine passée leur rapport actualisé du CPPI, l’indice de performance des ports à conteneurs. Parmi 403 ports évalués, Cotonou a enregistré la deuxième meilleure progression mondiale, gagnant 98 places. Nous devançons désormais des ports comme Abidjan, Tema, Pointe-Noire, Lagos ou Lomé », a-t-il indiqué, soulignant que cette progression illustre l’impact des investissements réalisés ces dernières années.

Trois communications techniques ont ensuite rythmé la rencontre. La première, assurée par Grégoire André, directeur des Infrastructures, a porté sur « Les grands projets du port et leurs objectifs ». Il a détaillé les travaux d’approfondissement du chenal d’accès et des bassins, nécessaires pour accueillir les porte-conteneurs de dernière génération. Ces efforts s’accompagnent de la modernisation du balisage et des aides à la navigation.

La deuxième communication, présentée par Émile Chabi, chef du département des systèmes d’information portuaire, a abordé la « Digitalisation des opérations portuaires ». Il a expliqué que la transformation numérique constitue un levier essentiel de performance. L’un des projets phares est le déploiement d’un « Vessel Traffic Service » de nouvelle génération, qui permettra de suivre en temps réel les mouvements maritimes grâce à un système combinant AIS, radar et caméras intelligentes. Cette digitalisation vise aussi la dématérialisation des procédures administratives. Les armateurs pourront effectuer leurs déclarations et obtenir leurs autorisations d’entrée et de sortie via des plateformes numériques sécurisées disponibles 24 heures sur 24h, a souligné M. Chabi.

Initiatives écologiques et durables…

Enfin, la troisième communication, animée par Érick Akpo, chef du service de la Responsabilité sociétale et de l’Environnement, a porté sur « Les initiatives écologiques et durables ». Le responsable a insisté sur l’importance des pratiques écoresponsables, citant la gestion des déchets, la réduction des émissions polluantes et la prévention des risques de pollution marine. « Notre ambition est de faire du port de Cotonou un port vert, en phase avec les objectifs de développement durable », a-t-il insisté.

La deuxième journée a été consacrée à une descente sur le terrain. Les journalistes ont parcouru les installations portuaires et constaté de visu les chantiers en cours. Des bassins aux zones de manutention, en passant par les équipements de sécurité, la visite a permis de mesurer l’ampleur des transformations engagées. Pour les professionnels des médias, cette immersion a également révélé des facettes inédites du PAC, souvent méconnues du grand public.

En clôture, les organisateurs ont réaffirmé leur volonté de pérenniser cette rencontre. « PAC Média Connect se veut un espace de dialogue permanent entre le port et la presse. Un port moderne, c’est aussi un port qui communique », a insisté Charles-Bennett Fayomi. Pour les participants, cette première édition marque une étape importante : celle d’un port qui non seulement se modernise, mais qui choisit de partager cette transformation avec les relais d’information que sont les journalistes.