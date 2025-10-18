Bénin : les journalistes du septentrion outillés sur les droits humains en période électorale

Dans la perspective des échéances électorales à venir, Amnesty International Bénin a organisé, le jeudi 16 octobre 2025, un atelier de formation à l’intention des professionnels des médias de la région septentrionale du Bénin, à Parakou. Cet événement s’inscrit dans une initiative plus large visant à renforcer la culture des droits humains à travers les mass médias, mais aussi les conducteurs de taxi-motos.

Les sessions de travail ont couvert un éventail de thématiques cruciales, incluant les droits humains en période électorale, la déontologie et le rôle des médias pendant les élections, la liberté d’expression, et le droit à l’information dans le cadre réglementaire béninois. Des consultants invités par Amnesty Bénin ont animé ces sessions dans le but de sensibiliser et d’informer les journalistes du Septentrion. L’objectif principal de cette formation est de permettre aux responsables d’associations professionnelles et aux journalistes de produire un contenu médiatique de qualité durant la période électorale, tout en évitant les problèmes judiciaires liés à d’éventuels dérapages. Par ce biais, Amnesty Bénin ambitionne de faire des professionnels des médias des ambassadeurs qui diffuseront ses informations et assureront une couverture médiatique adéquate de la campagne électorale.

L’atelier de Parakou s’inscrit dans la continuité des actions menées par Amnesty International Bénin, une association nationale qui fait partie d’un mouvement mondial de défense des droits fondamentaux. Depuis sa création, l’organisation est un acteur majeur dans la promotion et la protection des droits humains dans le pays, utilisant la mobilisation et les campagnes pour faire pression sur les autorités et les décideurs, et changer la vie des victimes d’injustice.

Le rôle d’Amnesty Bénin se manifeste à travers divers combats, notamment la lutte contre les expulsions forcées et pour le droit au logement, ainsi que la dénonciation de la surpopulation carcérale et l’amélioration des conditions de détention. L’organisation a également historiquement fait campagne contre la peine de mort. Plus récemment, elle a alerté sur des violations graves des droits humains, notamment la détention arbitraire de personnalités de l’opposition et les restrictions aux libertés d’expression et de réunion pacifique. En 2023, elle a lancé un projet pour renforcer la culture des droits humains via les médias et les conducteurs de taxi-motos, dont la formation à Parakou est une illustration concrète.