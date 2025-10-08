Bénin : L’esplanade de l’Amazone s’apprête à accueillir le premier Salon Automobile

Du 16 au 19 octobre 2025, l’esplanade de l’Amazone à Cotonou vibrera au rythme du premier Salon Automobile du Bénin, un rendez-vous inédit placé sous le signe de l’innovation, de la découverte et du partage d’expériences autour du monde de l’automobile. Avant ce grand événement, les promoteurs ont rencontré, ce mardi 7 octobre à Cotonou, les professionnels des médias en compagnie de plusieurs partenaires techniques et institutionnels, venus réaffirmer leur soutien à l’initiative.

Une première au Bénin

Porté par Francis Agbado, initiateur du Django Rally Off Road, le Salon Automobile du Bénin ambitionne d’offrir au public un espace d’exposition et d’échanges autour des marques, des technologies et des innovations du secteur. Selon lui, l’idée est née d’une collaboration entre les promoteurs du Django Rally et les concessionnaires automobiles. « Au-delà du simple plaisir de découvrir les nouveautés du secteur, il s’agira aussi d’un espace de formation, de panels et de discussions pour permettre à chaque exposant de partager l’actualité de son entreprise et les tendances du marché », a-t-il expliqué.

Du Django Rally au Salon Automobile

Revenant sur la genèse du projet, Francis Agbado a rappelé que le Django Rally Off Road, organisé pour la première fois il y a trois ans, a été le point de départ de cette aventure. « À l’origine, le Django Rally est né presque spontanément, d’une volonté de créer une activité festive autour de notre établissement hôtelier afin d’attirer la clientèle béninoise. L’événement, monté en quelques semaines seulement, a connu un véritable succès et une belle viralité sur les réseaux sociaux », a-t-il confié. Ce succès a conduit à une seconde édition encore plus populaire, rassemblant de nombreux acteurs du secteur automobile. Ces derniers ont ensuite exprimé le souhait de voir naître un cadre plus permanent d’exposition, d’où la décision d’organiser ce premier salon national.

Un secteur en plein essor

Pour le promoteur, ce salon s’inscrit dans la dynamique actuelle du Bénin qui se révèle de plus en plus comme une destination d’événements internationaux. « Notre pays attire désormais des initiatives d’envergure. Le secteur automobile mérite lui aussi un espace structuré pour se développer », a-t-il déclaré, avant de rappeler que le contexte béninois — notamment en matière de fiscalité liée à l’importation de véhicules — constitue un atout pour stimuler ce marché. Les organisateurs espèrent faire de ce rendez-vous un événement récurrent et de grande ampleur, à l’image des salons automobiles de Paris, Abidjan ou Casablanca. Le pari est clair : inscrire durablement le Bénin sur la carte des destinations automobiles africaines.