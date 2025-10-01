Bénin : Lionel Zinsou devient patron de la Fondation Sèmè City

L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, a été désigné président du Conseil d’administration de la Fondation Sèmè City. Sa nomination, prononcée en Conseil des ministres le 1er octobre 2025, intervient au titre du Collège des « personnalités qualifiées », instance regroupant des experts reconnus pour leur parcours et leur expérience dans le monde des affaires et de la gestion.

Candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 face à Patrice Talon, Lionel Zinsou s’est imposé au fil de sa carrière comme économiste et banquier d’affaires. Il a notamment dirigé le fonds d’investissement européen PAI Partners, consolidant une réputation internationale dans le domaine financier et de la gouvernance d’entreprise.

La Fondation Sèmè City, consacrée à l’innovation et à l’entrepreneuriat, s’appuie désormais sur son expertise pour renforcer son pilotage stratégique. Aux côtés de Lionel Zinsou, siègeront plusieurs représentants du gouvernement, ainsi que d’autres personnalités issues du monde politique et académique, dont un ancien ministre de l’actuel président et une ancienne députée.

Publicité

Le décret portant création de la Fondation a été adopté quelques jours plus tôt, lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025. Avec cette nomination, les autorités béninoises entendent doter Sèmè City d’une gouvernance renforcée, capable d’accompagner son rôle de pôle d’innovation au service du développement national et régional.