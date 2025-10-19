Bénin : Me Agbodjo soulève des interrogations sur la situation de Sodjinou

La polémique autour du parrainage du député Michel Sodjinou continue d’alimenter le débat public au Bénin. Ce samedi 18 octobre, le candidat désigné par le parti Les Démocrates pour la présidentielle du 12 avril 2026, Me Renaud Agbodjo, a livré une déclaration diffusée sur la page Facebook de sa formation politique. Il y a exprimé de vives préoccupations quant à la situation du parlementaire au cœur de cette affaire.

Dans son intervention, Me Agbodjo a affirmé avoir échangé avec Michel Sodjinou le 10 octobre dernier. Selon lui, l’élu aurait réitéré à plusieurs reprises son engagement à soutenir le parti dans la course à la magistrature suprême. Toutefois, le candidat des Démocrates dit ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis le 13 octobre, date à laquelle le duo du parti a été officiellement désigné. « Depuis cette désignation, plus personne n’a pu le joindre, et des actions judiciaires ont commencé à être attribuées à son nom », a-t-il déclaré, s’interrogeant sur la liberté de mouvement de son camarade.

Revenant sur le dépôt du dossier de parrainage du parti à la CÉNA le 17 octobre, Me Agbodjo a indiqué avoir constaté la présence de plusieurs huissiers de justice. Il a notamment évoqué la présence de Me Maxime Assogba, présenté selon ses propos comme l’huissier de la CÉNA, avant que ce dernier ne se réclame finalement de Michel Sodjinou. Cette situation, selon lui, soulève des questions sur les conditions dans lesquelles la fiche de parrainage du député aurait été retirée ou remise.

« Où se trouve Michel Sodjinou? »

« À quel moment Michel Sodjinou a-t-il pu mandater cet huissier, alors qu’il demeure introuvable ? », s’est interrogé le candidat. Me Agbodjo a également évoqué l’arrivée d’un second huissier, Me Alain Akpo, lors du dépôt du dossier, et la présence des forces de sécurité dans les locaux de la CÉNA. Il a déclaré avoir quitté les lieux après ces incidents, tout en réaffirmant la volonté du parti de voir la lumière faite sur le sort de son camarade.

Dans sa conclusion, le candidat des Démocrates a appelé les autorités compétentes à clarifier la situation et à garantir la transparence du processus électoral. « Les questions essentielles demeurent : où se trouve Michel Sodjinou, et est-il libre de ses mouvements ? », a-t-il insisté, avant d’inviter le peuple béninois à rester attentif à l’évolution de cette affaire.