Bénin : Nourou-dine Saka Saley confirme sa candidature à l’investiture des LD

Nourou-dine Saka Saley a franchi un nouveau cap dans son engagement politique. Ce vendredi 3 octobre 2025, le juriste et membre fondateur du parti Les Démocrates (LD) a officiellement annoncé sa candidature à l’investiture de sa formation pour la présidentielle d’avril 2026.

Dans une déclaration diffusée sur son compte TikTok, il a présenté les pièces exigées pour concourir, notamment son quitus fiscal et deux chèques certifiés d’un montant cumulé de 25 millions de FCFA. « Ce sont mes armes », a-t-il confié, soulignant que ces documents attestent de sa détermination et de sa préparation à entrer pleinement dans la compétition interne. Son dossier sera déposé ce samedi 4 octobre au siège du parti. « À partir de ce dépôt, les choses vont commencer », a-t-il affirmé, tout en remerciant ses soutiens et les mécènes ayant contribué à son engagement.

Cette sortie marque une étape supplémentaire pour Saka Saley, qui avait déjà révélé son intention de briguer l’investiture du parti dès le 22 juin dernier, lors d’une intervention sur Eden TV. « Je suis candidat à la candidature au sein de mon parti », avait-il déclaré à l’époque, en précisant que son ambition restait conditionnée à l’appréciation des instances dirigeantes.

Le juriste, proche de l’ancien président Boni Yayi, rappelle avoir préparé cette éventualité depuis plusieurs années. Déjà en 2021, il avait été pressenti dans le processus de désignation interne avant de se retirer au profit d’un autre duo potentiel, finalement non retenu. Pour lui, cette nouvelle candidature s’inscrit dans une dynamique politique exigeante, encadrée par la Charte des partis et le Code électoral, qui imposent notamment le parrainage par des formations disposant d’une assise parlementaire ou communale.

Du côté du parti, le calendrier est désormais clair. Le Secrétaire national à la communication, Guy Dossou Mitokpè, a annoncé que le Conseil national de désignation du duo présidentiel aura lieu le 11 octobre 2025. C’est à cette date que « la fumée blanche » sortira, désignant officiellement les candidats qui porteront les couleurs de l’opposition face à la mouvance présidentielle. À quelques jours de cette échéance, la candidature de Nourou-dine Saka Saley vient enrichir la compétition interne au sein du parti Les Démocrates.