Bénin : Paul Hounkpè choisit le journaliste Rock Judicaël Hounwanou comme colistier

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a officialisé, ce lundi 13 octobre 2025, le nom du colistier de son candidat à la présidentielle de 2026. Il s’agit du journaliste Rock Judicaël Hounwanou, une figure connue du paysage médiatique béninois, désormais propulsée sur la scène politique nationale.

Âgé d’une quarantaine d’années, Rock Judicaël Hounwanou est directeur de publication du quotidien L’Informateur et secrétaire général de la Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias (PADEM-Bénin). Il occupe également la fonction de consultant médias au sein du parti FCBE, où il est membre du Bureau politique. Son expérience dans la communication politique et sa proximité avec les milieux de la presse ont pesé dans la décision du parti.

Le choix de l’ancien animateur des débats publics pour accompagner Paul Hounkpè, ancien ministre et actuel secrétaire exécutif national des FCBE, traduit la volonté de la formation d’opposition de s’ouvrir davantage à la société civile et aux acteurs du monde médiatique. Avec cette désignation, le duo Hounkpè–Hounwanou devient le premier ticket de l’opposition à se positionner officiellement pour la présidentielle de 2026, après l’annonce du duo Wadagni–Talata pour la mouvance présidentielle.

Le dépôt du dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (Céna) est prévu pour le mardi 14 octobre 2025, tandis que l’investiture officielle du tandem aura lieu le dimanche 19 octobre au Palais des Congrès de Cotonou, à l’issue du Conseil national du parti.