Bénin: Paul Hounkpè clarifie les accords entre la FCBE, le BR et l’UPR

Le secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, a tenu à préciser la portée des récents accords signés entre sa formation politique et deux partis de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR). L’explication a été donnée dimanche 19 octobre 2025, lors de la cérémonie de présentation du duo candidat de la FCBE pour la présidentielle de 2026.

Face aux interrogations sur un éventuel rapprochement de la FCBE avec le pouvoir, Paul Hounkpè a tenu à lever toute ambiguïté. « Il ne s’agit nullement d’une fusion, ni d’un ralliement », a-t-il affirmé, précisant que les accords conclus le sont « dans le strict respect du Code électoral ».

Selon le responsable du parti, ces accords s’inscrivent dans une dynamique stratégique visant à permettre à la FCBE de participer pleinement aux prochaines échéances électorales. Ils ont également pour objectif de favoriser une gouvernance inclusive au lendemain du scrutin présidentiel de 2026.

En effet, la FCBE ne disposait pas du nombre de parrains exigé — 28 selon les dispositions légales — pour présenter un duo à la présidentielle. Les ententes avec l’UPR et le BR ont donc permis à la formation de bénéficier du soutien de certains élus de ces deux partis. Rappelons que, depuis toujours, la formation politique de Paul Hounkpè se réclame de l’opposition.