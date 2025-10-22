Bénin : près de 4 tonnes de médicaments périmés saisis à Adjarra

Une patrouille nocturne du commissariat de Honvié, dans la commune d’Adjarra, a mis la main le week-end dernier sur une importante cargaison de médicaments avariés. Au total, 3 990 kilogrammes de produits pharmaceutiques périmés ont été découverts dans une camionnette interceptée lors d’un contrôle de routine.

Selon la Police républicaine, le conducteur du véhicule a affirmé transporter la marchandise vers Avrankou. Il aurait reçu 35 000 F CFA d’un individu pour la déverser dans des puits abandonnés de son village. Une explication jugée peu crédible par les agents, qui soupçonnent une tentative de dissimulation de trafic illicite.

Les produits saisis — notamment des cartons de Solodrex, Bakaka, Rijmult et Spira Brom — étaient tous en état de péremption avancée. L’ensemble de la cargaison a été confié à la Brigade économique et financière (BEF) afin de déterminer l’origine des produits et les circuits impliqués dans cette opération.