Bénin-Présidentielle : Calme et attente à la CENA pour le dépôt des candidatures

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé, ce vendredi 10 octobre 2025, la phase de dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle de 2026. Une étape clé du processus électoral qui s’étendra jusqu’au mardi 14 octobre, et pour laquelle l’institution a pris des dispositions particulières afin d’accueillir les prétendants à la magistrature suprême.

Dès les premières heures de la journée, le siège de la CENA, à Cotonou, affichait les signes d’une organisation minutieuse. Un espace spécialement aménagé attend les candidats : gazon synthétique au sol, fleurs artificielles et rubans aux couleurs rouge, blanche et jaune sur les poteaux. À l’arrière-plan, un kakémono orné du logo de la CENA domine la salle où trône également le pupitre réservé aux déclarations face aux médias. Les hommes des médias, eux, pour faire passer le temps, tête baissée, sont tous focalisés sur leurs portables. Tout autour, le dispositif sécuritaire a été renforcé : une seule voie d’accès est désormais autorisée, signe d’une vigilance accrue dans un contexte électoral.

Pour autant, la journée de lancement s’est déroulée dans un calme presque solennel. Aucun candidat ne s’est encore présenté pour déposer son dossier à la mi-journée. L’attente est palpable, même si certains signaux politiques trahissent déjà une mobilisation en coulisses. Du côté de la mouvance présidentielle, les soutiens à Romuald Wadagni ont franchi une étape symbolique : selon un communiqué signé par Godline Agbidinoukoun, une caution de 25 millions de francs CFA a été versée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ce jeudi. Une opération menée en un temps record par de jeunes partisans du ministre, qui confirment ainsi leur engagement dans la dynamique de sa probable candidature.

Dans l’opposition, les choses avancent plus lentement. Au sein du parti Les Démocrates (LD), la procédure de désignation du candidat reste en cours. Quant à la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), elle a déjà choisi son porte-étendard : Paul Hounkpè. Toutefois, le nom de son colistier n’a pas encore été dévoilé, signe que les tractations se poursuivent en interne.

La CENA, de son côté, entend veiller au strict respect du calendrier et des exigences légales. Ce premier week-end du dépôt des candidatures pourrait donc marquer le début d’une série d’entrées officielles en lice, donnant le ton d’une campagne présidentielle déjà très observée, à la croisée des ambitions et des stratégies politiques.