Bénin : Quand un prétendu soutien à Madougou coûte 15 millions à une victime

Un directeur de collège public exerçant à Djakotomey, dans le département du Couffo, fait l’objet d’une enquête pour une affaire présumée d’escroquerie portant sur 15 millions de francs CFA. Il a été arrêté cette semaine à Dogbo-Zaphi, selon l’Investigateur.

L’intéressé, enseignant d’histoire-géographie, aurait exploité la confiance de l’un de ses proches parents vivant à l’étranger. Ce dernier, persuadé d’apporter une aide financière à l’ancienne ministre Reckya Madougou, en détention, aurait transféré plusieurs sommes d’argent au fil des mois. L’homme aurait été convaincu par son cousin que la bénéficiaire présumée traversait une situation sanitaire critique nécessitant un appui urgent.

Ce n’est qu’après plusieurs versements que la victime, intriguée par certaines contradictions, aurait cherché à vérifier les informations auprès de la famille de Reckya Madougou. Elle aurait alors découvert que les fonds n’étaient jamais arrivés à destination, rapportent des médias locaux.

Informées des faits, les autorités policières ont interpellé le suspect avec l’appui du commissariat de Dogbo. Il a été placé en garde à vue avant d’être conduit à Abomey, où il devra répondre des accusations de fraude et de cybercriminalité devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).