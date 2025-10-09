Bénin : un coach et trois joueuses devant la Criet pour usage de fausses attestations

Un jeune entrepreneur, promoteur d’un centre de formation de football, et trois de ses joueuses ont comparu, mardi 7 octobre 2025, devant le tribunal pour répondre d’accusations liées à la falsification de documents administratifs.

D’après le dossier présenté à la Cour, l’entraîneur aurait entrepris des démarches afin d’obtenir des pièces d’identité béninoises pour trois jeunes filles d’origine nigériane, en fournissant de fausses déclarations. L’objectif, selon l’accusation, était de leur permettre de bénéficier du statut de joueuses locales.

À la barre, le mis en cause principal a reconnu les faits. Il a expliqué avoir voulu faciliter les démarches administratives des sportives sans mesurer la gravité de son acte. Les trois joueuses, en revanche, ont nié toute implication. Elles ont affirmé n’avoir jamais été informées de l’initiative engagée en leur nom. Les quatre prévenus, placés sous mandat de dépôt depuis le 2 juillet 2025, sont poursuivis pour « inscription au registre national des personnes physiques à l’aide de fausses déclarations », « usage de documents falsifiés », « complicité » et « falsification ».

Lors de l’audience, la représentante du ministère public a demandé à la Cour de requalifier ces chefs d’accusation en « fausses attestations et usage de fausses attestations ». Elle a requis une peine de six mois de prison avec sursis contre les trois footballeuses et douze mois de prison, dont six ferme, contre leur encadreur. En outre, la procureure a suggéré que chacun soit condamné à une amende d’un million de francs CFA. Le verdict est attendu pour le 4 novembre 2025.