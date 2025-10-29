Bénin : Un étudiant se retrouve en prison pour une affaire de 4500 francs

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, lundi 27 octobre 2025, le dossier d’un étudiant impliqué dans une affaire d’escroquerie via internet. Selon Banouto qui a rapporté l’information, le jeune homme est accusé d’avoir annulé un transfert Mobile Money après avoir réglé une commande de repas.

Selon le récit de l’accusation, le prévenu avait commandé un repas d’une valeur de 4 500 FCFA auprès d’un restaurant. La livraison effectuée, il a procédé au paiement par Mobile Money devant le livreur. Quelques minutes plus tard, il aurait contacté le service client du réseau pour signaler un transfert effectué par erreur. La somme a ensuite été restituée sur son compte.

Alerté par le livreur, le restaurant a saisi la police. L’étudiant a été interpellé et a finalement remboursé le montant du repas. Devant la Cour, il a reconnu les faits et plaidé coupable. Mais l’affaire a pris une autre tournure après l’examen de son téléphone par les enquêteurs. Le représentant du ministère public a indiqué que les analyses techniques ont mis au jour des traces d’activités assimilées à de l’escroquerie en ligne. Ces faits, selon l’accusation, relèvent de l’article 566 du Code du numérique.

Le ministère public a requis contre l’étudiant cinq ans d’emprisonnement ferme et deux millions de francs CFA d’amende, ainsi que la confiscation du téléphone saisi. L’avocat du prévenu a, pour sa part, sollicité la clémence du tribunal, évoquant une erreur de jeunesse et rappelant que son client devait poursuivre ses études en France grâce à une bourse déjà obtenue. Après les réquisitions et la plaidoirie, la Cour a décidé de renvoyer le dossier. Le verdict est attendu pour janvier 2026.