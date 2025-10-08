Bénin : Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Abomey

Un drame a secoué le quartier Djimè à Abomey dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. Le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été découvert au fond d’une citerne, suscitant une vive émotion au sein de la communauté.

Selon les témoignages recueillis sur place par Bip Radio, la victime, connue dans le voisinage, traversait une période de profond mal-être. Souffrant depuis plusieurs mois, il aurait multiplié les démarches spirituelles pour se soigner. La veille du drame, il se serait rendu chez un tradithérapeute, espérant trouver un remède à ses douleurs.

À son retour, l’homme aurait échappé à la vigilance de ses proches avant d’être retrouvé mort quelques heures plus tard dans une citerne d’eau. Ce n’était pas, selon certaines sources locales, sa première tentative désespérée : il aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours l’année précédente en avalant du ciment.

Alertés, les secours sont intervenus tôt dans la matinée du mercredi pour extraire le corps, sous le regard impuissant des riverains, profondément choqués par la scène. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame et confirmer s’il s’agit d’un suicide ou d’un accident.