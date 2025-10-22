Bénin : Un redoutable malfaiteur arrêté à Houègbo lors d’une opération policière

Le commissariat de l’arrondissement de Houègbo a mené, le mardi 21 octobre 2025, une opération d’envergure qui a abouti à l’arrestation d’un individu considéré comme le chef présumé d’un réseau criminel impliqué dans plusieurs cambriolages et escroqueries.

Selon la publication faite sur la page Facebook de la Police Républicaine, l’intervention a été déclenchée sur la base de renseignements fiables. Le suspect a été surpris en flagrant délit lors d’une transaction suspecte portant sur un téléphone portable. Tentant de dissimuler l’objet, il a été rapidement maîtrisé et placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il a reconnu plusieurs des infractions qui lui étaient reprochées.

Une perquisition simultanée dans deux de ses résidences a permis de saisir plusieurs objets compromettants, parmi lesquels :

un porte-monnaie contenant 27 faux billets de 10 000 francs , soit 270 000 francs au total ;

, soit au total ; un sac contenant tenues et accessoires liés à la pratique du maraboutage ;

huit plaquettes de cartes SIM ;

des marteaux, des produits cosmétiques, et divers documents incluant des cartes d’identité et un registre de motos sans propriétaires identifiés.

Concernant l’origine des faux billets, le suspect a indiqué les avoir reçus d’un complice d’une localité voisine contre la somme d’un million de francs. Ses explications sur les autres objets saisis restent cependant incomplètes et peu convaincantes. Le mis en cause demeure en garde à vue, tandis que les enquêtes se poursuivent pour identifier et interpeller les autres membres du réseau, dont les agissements perturbent la sécurité publique depuis plusieurs mois.