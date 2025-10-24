Bénin : un vol de dindon conduit à un atelier de faux billets

Une banale affaire de vol d’animaux domestiques a révélé un vaste réseau de faussaires à Covè, dans le département du Zou. Selon une publication de la page Facebook officielle de la Police républicaine, le commissariat de l’arrondissement de Covè a mené, le lundi 20 octobre 2025, une opération qui a permis l’interpellation de trois personnes, dont une femme, et la saisie de plus de deux millions de francs CFA en faux billets.

Tout est parti d’une plainte pour vol de lapins et de dindons déposée par un habitant du quartier Yénawa. Grâce à la vigilance de son réseau de renseignements, le commissariat a rapidement mis la main sur l’un des auteurs présumés. L’exploitation de ses aveux a conduit les agents au domicile du principal cerveau du groupe, un repris de justice, qui a pris la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre, abandonnant sa motocyclette sur les lieux.

Les investigations ont ensuite permis d’identifier un receleur, lui aussi connu des services de police. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les agents ont découvert plusieurs animaux volés ainsi qu’un sac contenant 2.229.000 francs CFA de faux billets, en coupures de 500, 1000, 2000, 5000 et 10.000 francs. Une machine et divers produits utilisés pour la fabrication de ces billets ont également été saisis. Le lendemain, mardi 21 octobre, le principal auteur du vol a été retrouvé et arrêté. En revanche, le receleur, impliqué également dans la fabrication des faux billets, est toujours activement recherché.