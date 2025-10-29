Bénin : Vitali Boton dévoile les grands dossiers de la session 2025 du Parlement

Le porte-parole du président de l’Assemblée nationale, Vitali Boton, a échangé avec les journalistes ce mercredi 29 octobre 2025 dans les locaux du Parlement. La rencontre, organisée en prélude à la deuxième session ordinaire de l’année, a permis de présenter les principaux points à l’ordre du jour.

Cette session portera sur le rapport d’activité du président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2025. Elle marque la dernière session ordinaire de la 9ᵉ législature. La cérémonie d’ouverture se déroulera en présence du président du Parlement du Sénégal. Au programme, plusieurs projets et propositions de loi. Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 figure en tête des priorités. Les députés examineront aussi le projet de loi sur le code de la route et celui relatif à l’environnement en République du Bénin.

D’autres textes portent sur la révision des règles encadrant le contrat de travail, la mise à jour du code du numérique et la modification de la loi sur le Conseil économique et social. Des ajustements sont également prévus dans la législation fixant les fêtes légales et le statut du barreau. L’ordre du jour comprend en outre la demande de seconde lecture de la loi relative à l’exercice privé des professions médicales et paramédicales, ainsi que le projet de loi sur la maîtrise d’ouvrage publique.

Le Parlement examinera aussi plusieurs autorisations de ratification, notamment celles liées à la Convention internationale sur la protection des obtentions végétales, aux protocoles facultatifs du Pacte international sur les droits économiques et sociaux, à la Convention sur l’eau de 1992 et à la Convention régissant la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine. Les députés étudieront enfin le rapport sur la situation financière de la Caisse des dépôts et consignations pour l’exercice 2022. Une session chargée, qui clôt une législature marquée par de nombreux chantiers législatifs.