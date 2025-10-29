Bénin : Voici les caractéristiques du futur échangeur de Vêdoko à Cotonou

Le futur échangeur du carrefour Vêdokô prendra la forme d’un pont à poutre-caisson en béton précontraint d’une longueur de 270 mètres. L’ouvrage comprendra deux voies de 8,7 mètres chacune, équipées de neuf feux tricolores, quatorze feux piétons et cinquante-six panneaux de signalisation. Trente-six pieux de fondation, d’un diamètre de 0,8 mètre, soutiendront l’ensemble de la structure.

Le coût global de la première phase du projet est estimé à 4,71 milliards de yens, soit environ 15 milliards de francs CFA, financés dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). La durée des travaux est prévue pour trois ans. Ces informations ont été dévoilées lors de la cérémonie officielle de lancement qui s’est tenue ce mardi 28 octobre 2025 sur le site du projet. Elle a réuni des représentants du gouvernement, des cadres de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) et des partenaires techniques et financiers.

Pensé comme un maillon du corridor Abidjan-Lagos, l’échangeur de Vêdokô vise à fluidifier la circulation entre les grands axes de Cotonou et à renforcer la connectivité sous-régionale. Il devrait également réduire les temps de trajet sur cet axe très fréquenté. Dans son intervention, Djamal Gbian Tabe, directeur adjoint du cabinet du ministre du Cadre de vie et des Transports, a indiqué que le projet permettra d’améliorer la circulation et de soutenir les activités économiques locales. Le directeur général de la SIRAT SA, Ranti Akindès, a appelé les usagers à la patience durant la période des travaux, estimée à 36 mois.

Il a souligné l’impact de l’infrastructure sur la mobilité urbaine et la vie économique de Cotonou. Pour sa part, l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Hideki Uezono, a insisté sur la dimension de transfert de compétences entre les équipes japonaises et béninoises mobilisées sur le chantier. L’échangeur de Vêdokô concrétise un processus amorcé depuis 2019, marqué par plusieurs accords et études préalables. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation du réseau routier et du système de transport urbain.