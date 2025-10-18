Brigitte Bardot opérée à Toulon : les précisions communiquées par ses proches

L’annonce de l’hospitalisation de Brigitte Bardot a d’abord suscité une vague d’interrogations. Plusieurs médias ont rapporté qu’elle avait été admise à Toulon pour une opération liée à une maladie grave, sans qu’aucune confirmation officielle ne soit donnée. Ces informations, diffusées en quelques heures sur les réseaux sociaux, ont alimenté de nombreuses spéculations sur l’état de santé de la comédienne. Ce n’est qu’ensuite que son entourage est intervenu pour préciser qu’il s’agissait d’une intervention légère et planifiée, mettant fin aux rumeurs excessives.

Une hospitalisation courte suivie d’un retour à domicile

Le secrétariat de Brigitte Bardot a indiqué que la comédienne avait quitté l’hôpital privé Saint-Jean de Toulon et qu’elle « se repose chez elle ». L’équipe de sa fondation a confirmé qu’elle se rétablissait dans de bonnes conditions. À 91 ans, l’actrice vit à Saint-Tropez, loin des projecteurs, privilégiant la tranquillité à la vie médiatique.

Ses proches ont précisé que cette hospitalisation n’était pas une urgence mais une mesure de précaution. Ces explications ont contribué à apaiser les inquiétudes suscitées par les premières publications, qui évoquaient une situation bien plus grave qu’elle ne l’était en réalité.

Une figure emblématique de la culture française

Révélée par Et Dieu… créa la femme, Brigitte Bardot a marqué le cinéma français avant de se retirer des plateaux pour se consacrer à la défense des animaux. Mais au fil des années, son image s’est aussi ternie à cause de nombreuses polémiques. Ses propos jugés racistes et ses prises de position contre certaines communautés lui ont valu plusieurs condamnations et ont profondément divisé l’opinion publique. Ses déclarations sur l’immigration ou la religion ont régulièrement provoqué des réactions indignées, reléguant souvent au second plan son engagement pour la cause animale. Aujourd’hui encore, elle demeure une personnalité controversée, dont la notoriété repose autant sur son héritage artistique que sur les débats suscités par ses paroles et convictions.