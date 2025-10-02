Burkina Faso : la Côte d’Ivoire répond aux accusations d’Ibrahim Traoré

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a réagi ce mercredi 1er octobre 2025 aux récentes déclarations du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ce dernier avait accusé Abidjan de soutenir des initiatives visant à fragiliser la stabilité du Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes réfutent ces allégations et insistent sur leur rôle d’accueil humanitaire. La tension persistante entre les deux pays met en évidence la nécessité d’une clarification diplomatique.

Accusations de déstabilisation et situation régionale

Les accusations portées par Ibrahim Traoré font état d’une prétendue complicité de la Côte d’Ivoire avec des groupes armés et l’accueil d’opposants burkinabè. Il avait notamment mentionné l’arrestation de plusieurs fonctionnaires ivoiriens par les autorités burkinabè pour espionnage, ainsi que le décès controversé d’un influenceur burkinabè en détention sur le territoire ivoirien. Ces éléments ont contribué à accroître les tensions diplomatiques et à mettre en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les deux pays.

Réponse officielle et rappel des principes humanitaires

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a souligné qu’Abidjan accueille plus de 80 000 réfugiés burkinabè fuyant les violences dans leurs zones d’origine. Il a insisté sur le fait que la Côte d’Ivoire n’a aucun intérêt à voir le Burkina Faso déstabilisé : « Nous n’avons aucun intérêt que ce pays soit fragilisé ». Les personnalités burkinabè présentes sur le sol ivoirien sont tenues de respecter les règles locales, et leur présence relève d’un principe d’hospitalité historique selon le porte-parole.

Le gouvernement ivoirien appelle à la présentation de preuves concrètes pour étayer les accusations, tout en réaffirmant son engagement pour la stabilité régionale et le respect des normes humanitaires. La situation reste suivie de près par les deux pays, avec un accent particulier sur la sécurité aux frontières et la stabilité régionale.