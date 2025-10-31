Cameroun : Issa Tchiroma annonce le soutien de "soldats loyalistes"

Issa Tchiroma Bakary a surpris l’opinion ce vendredi 31 octobre en révélant dans une vidéo qu’il bénéficie de la protection de « soldats loyalistes ». Cette annonce intervient alors que le candidat, officiellement arrivé deuxième à l’élection présidentielle du 12 octobre derrière le président Paul Biya, poursuit sa contestation des résultats officiels.

Protection et déplacement stratégique

Tchiroma, isolé dans sa résidence depuis plus de trois semaines, affirme avoir été évacué par ces soldats vers un lieu sûr. Selon lui, cette protection lui permet de continuer ses activités politiques sans risque immédiat pour sa sécurité. L’accent mis sur ce soutien militaire souligne l’importance qu’il accorde à sa sécurité personnelle tout en poursuivant sa mobilisation.

En même temps, il a lancé un appel à suspendre les activités dans plusieurs villes les 3, 4 et 5 novembre, dans le but de coordonner et d’intensifier la mobilisation de ses partisans. Ces initiatives montrent sa volonté de continuer à peser politiquement, malgré la proclamation officielle de la victoire du président sortant.

Contestation des résultats et mobilisation nationale

Issa Tchiroma conteste les résultats proclamés, affirmant que le classement officiel ne reflète pas la volonté réelle des électeurs. Classé deuxième derrière Paul Biya, il a dénoncé à plusieurs reprises des irrégularités dans le processus électoral. Cette contestation nourrit sa stratégie de mobilisation et explique l’appel aux villes mortes dans plusieurs régions du pays.

Le rôle des « soldats loyalistes » et l’organisation de ces journées de mobilisation traduisent la volonté de Tchiroma de rester visible et actif politiquement. Les prochains jours permettront de mesurer l’ampleur de son soutien et la manière dont les autorités géreront cette phase de contestation.