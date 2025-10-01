Bénin: l’Ambassadeur de l’UE lance officiellement le Conseil Jeunesse UE-Bénin

La Résidence de l’Union européenne à Cotonou a accueilli, ce mardi trente septembre 2025, une soirée haute en symboles, qui marque à la fois la clôture de la campagne « Au-delà des Échos » et le lancement officiel du Conseil Jeunesse UE-Bénin (CJUEB). Une double cérémonie que l’Ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, S.E. Monsieur Stéphane MUND, a qualifiée de « moment fort du partenariat entre l’UE et la jeunesse béninoise« .

C’était une campagne digitale. Elle a pour nom, « Au-delà des Échos ». Lancée au Bénin entre avril et juin 2025, elle a permis à de nombreux jeunes de s’exprimer librement sur leur vision de l’Union européenne autour de quatre thématiques clés à savoir la prospérité, le multilatéralisme, la migration et la lutte contre la désinformation. Des vidéos, partagées sur les réseaux sociaux, ont suscité de vifs échanges et un réel intérêt du public jeune.



« Cette campagne a pleinement tenu ses promesses. Elle a montré que des ponts existent entre la jeunesse africaine et européenne, et qu’ils méritent d’être renforcés », a affirmé l’ambassadeur dans son discours. Il a également tenu à remercier personnellement les jeunes béninois qui ont porté la voix de leur génération tout au long de l’initiative.



La soirée a aussi été marquée par la remise de prix aux trois lauréats du concours d’histoires positives de retour au pays, une autre composante du projet. Chaque gagnant est reparti avec un bon d’achat équivalent à 100 euros. A l’occasion, l’ambassadeur a lancé officiellement le Conseil Jeunesse UE-Bénin, une structure composée de 21 jeunes venus de toutes les régions du pays. Leur mission est simple, conseiller la Délégation de l’UE et représenter les préoccupations, idées et ambitions de la jeunesse béninoise dans les projets de coopération.



Visiblement émus, plusieurs membres du CJUEB ont pris la parole pour exprimer leur gratitude et leur engagement. Les filles, notamment, ont promis de défendre avec conviction les intérêts de la jeunesse béninoise sur tous les sujets abordés. « Nous sommes prêtes à porter haut les voix de nos communautés », a déclaré Aurelle Adjovi.

L’Union européenne a aussi profité de l’occasion pour rappeler ses autres initiatives dédiées à la jeunesse africaine, notamment l’Africa-Europe Youth Academy et le projet Alumni pour les anciens bénéficiaires de programmes tels qu’Erasmus+.